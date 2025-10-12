Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

12. 10. 2025. u 09:37

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

3+ TIKET ZA NEDELjU

15.00 San Marino - Kipar UG 3+ (1,70)

18.00 HHolandija - Finska UG 3+ (1,37)
20.00 Dep. La Serena - Deportes Limače UG 3+ (1,90)

 Ukupna kvota: 4,42

 

