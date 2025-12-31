BAKSI NA LAKOM ZADATKU: Vašington ima jednocifren broj pobeda
MILVOKI i Vašington će se sastati u noći između srede i četvrtka.
Dobru igru prikazali su Baksi u prošlom kolu na gostujućem terenu, savladali su Šarlot rezultatom 113:123.
Najefikasniji na terenu bio je Bobi Portis koji je postigao 25 poena, Janis Adetokumbo je dodao 24 uz 7 asistencija.
Dabl-dabl učinak imao je Kevin Porter koji je imao 15 poena i 11 asistencija. Vašington je ekipa koja nema čime da preti, u dosadašnjem delu sezone upisala je samo 7 pobeda uz 24 poraza.
Verujemo u rutinsku pobedu Milvokija.
NAŠ TIP: H -10,5 (kvota 1,88)
