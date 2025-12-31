„NJUJORK TAJMS“ PRENOSI: Tramp posle Parade pobede u Moskvi izjavio da Rusija izgleda nepobedivo
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je, nakon što je video paradu povodom Dana pobede 9. maja u Moskvi, rekao svojim pomoćnicima da Rusija izgleda nepobedivo, objavio je „Njujork tajms“.
List napominje da je Tramp, prilikom procene poluga uticaja za zaključivanje sporazuma, uvek bio uveren da je prednost na strani jačeg.
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je ranije da su predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp preko svojih pomoćnika razmenili čestitke povodom Dana pobede.
(Sputnjik)
Preporučujemo
RUS SE SMEJAO: Rubio citirao Korleonea tokom pregovora sa Lavrovim
31. 12. 2025. u 18:02
"ON JE IDIOT" Tramp opleo po Kelogu zbog pohvala Zelenskom
31. 12. 2025. u 17:50
KADIROV HITNO PRIMLjEN U BOLNICU: "Jedva uspeli da ga reanimiraju u Moskvi"
31. 12. 2025. u 17:11
ZELENSKI ČESTITAO NOVU GODINU: Posebno se zahvalio vojnicima, imao da im kaže samo jedno
31. 12. 2025. u 17:04
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)