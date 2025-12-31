AMERIČKI predsednik Donald Tramp je, nakon što je video paradu povodom Dana pobede 9. maja u Moskvi, rekao svojim pomoćnicima da Rusija izgleda nepobedivo, objavio je „Njujork tajms“.

Foto: Tanjug/AP Photo

List napominje da je Tramp, prilikom procene poluga uticaja za zaključivanje sporazuma, uvek bio uveren da je prednost na strani jačeg.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je ranije da su predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp preko svojih pomoćnika razmenili čestitke povodom Dana pobede.

(Sputnjik)

