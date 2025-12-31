PET DECENIJA LJUBAVI: "Parni valjak" u 2026. sa fanovima u srpskoj prestonici (FOTO)

U SKLOPU jedinstvene koncertne turneje “50”, rok institucija regiona i jedan od najdugovečnijih bendova na ovim prostorima, "Parni valjak" će sa beogradskom publikom proslaviti veliki jubilej 50 godina rada na koncertu 16. maja 2026. u Sava centru.

Foto: Igor Cecelja

Uz impresivnu produkciju i pomno osmišljen koncertni repertoar, koji uključuje bogato muzičko nasleđe njihovih bezvremenskih klasika, kao i nove pesme, bend je započeo obeležavanje jubilarnih pola veka rada 14. februara 2025. u Splitu, a tokom 2025. godine su održali više od 20 koncerata širom regiona, što je uključivalo i nastupe u najvećim dvorana i arenama. Poseban i izuzetno emotivan koncert, i za publiku i za bend, bio je spektakl u rasprodatoj zagrebačkoj "Areni", koji je održan na dan osnivanja benda 29. novembra.

- U godini u kojoj obilježavamo 50 godina đelovanja, s publikom ćemo kroz koncerte podeliti sve što smo zajedno stvarali, kao i naše novo poglavlje. Pamtimo mnogo predivnih beogradskih koncerata i svaki nastup u Beogradu za nas ima posebno značenje. Vraćamo se na pozornicu Sava centra, mesto na kojem smo nekoliko puta s vama podelili neke od najlepših emocija. Zajednički naziv svih ovih godina je ljubav - ljubav prema muzici, ljubav prema publici i ljubav koju nam publika vraća. Ljubav koja je srž onoga što radimo, ostaje trajna nit koja nas povezuje, a vaša podrška nam je večna inspiracija - poručili su za "Večernje novosti" članovi benda predstavljajući krilaticu aktuelne turneje "Ljubav". Foto: Davor Dragičević

Od samog početka, pa sve do danas, težili su produkcijskoj i sviračkoj savršenosti kako bi pružili nezaboravan muzički doživljaj. U njihovoj priči kroz 50 godina rada posebno mesto pripada Akiju Rahimovskom, prepoznatljivom glasu i ikoni "Parnog valjka", koji je iznenada preminuo 2022. godine, čime završava jedno poglavlje benda.

U novom poglavlju bendu se pridružio mladi pevač Igor Drvenkar, s kojim su do sada održali 100 koncerata, postepeno predstavljajući novu priču kroz nastupe od manjih klubova do većih festivalskih i koncertnih prostora. U tom periodu objavili su i nove autorske singlove, a nedavno i novi studijski album "Kažu pčele umiru".

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć