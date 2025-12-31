KLIVLEND JE SLAVIO U TEKSASU: Sansi su upisali 19 pobeda na Zapadu
KOŠARKAŠI Klivlenda će večeras od 21.30 ugostiti Finiks.
Kavalirsi su upisali pobedu na strani, u prošlom kolu su savladali San Antonio rezultatom 101:113.
Najistaknutiji pojedinac na terenu bio je Džeret Alen sa dabl-dabl učinkom od 27 poena i 10 skokova. Darijus Garland je takođe ostvario dabl-dabl, on je uz 15 poena dodao 11 asistencija.
Klivlend se trenutno nalazi na osmoj poziciji u istočnoj konferenciji, a u dosadašnjem delu šamlionata upisao jr 18 pobeda i 16 poraza.
Sansi imaju jedan trijumf više na Zapadu, ali su do sada odigrali dve utakmice manje.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: 235,5 (kvota 1,85)
