KLIVLEND JE SLAVIO U TEKSASU: Sansi su upisali 19 pobeda na Zapadu

KOŠARKAŠI Klivlenda će večeras od 21.30 ugostiti Finiks.

FOTO: Tanjug/AP

Kavalirsi su upisali pobedu na strani, u prošlom kolu su savladali San Antonio rezultatom 101:113.

Najistaknutiji pojedinac na terenu bio je Džeret Alen sa dabl-dabl učinkom od 27 poena i 10 skokova. Darijus Garland je takođe ostvario dabl-dabl, on je uz 15 poena dodao 11 asistencija.

Klivlend se trenutno nalazi na osmoj poziciji u istočnoj konferenciji, a u dosadašnjem delu šamlionata upisao jr 18 pobeda i 16 poraza.

Sansi imaju jedan trijumf više na Zapadu, ali su do sada odigrali dve utakmice manje.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: 235,5 (kvota 1,85)

