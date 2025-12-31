TIP ostali sportovi

KLIVLEND JE SLAVIO U TEKSASU: Sansi su upisali 19 pobeda na Zapadu

Marko Milosavljević

31. 12. 2025. u 13:09

KOŠARKAŠI Klivlenda će večeras od 21.30 ugostiti Finiks.

КЛИВЛЕНД ЈЕ СЛАВИО У ТЕКСАСУ: Санси су уписали 19 победа на Западу

FOTO: Tanjug/AP

Kavalirsi su upisali pobedu na strani, u prošlom kolu su savladali San Antonio rezultatom 101:113.

Najistaknutiji pojedinac na terenu bio je Džeret Alen sa dabl-dabl učinkom od 27 poena i 10 skokova. Darijus Garland je takođe ostvario dabl-dabl, on je uz 15 poena dodao 11 asistencija.

Klivlend se trenutno nalazi na osmoj poziciji u istočnoj konferenciji, a u dosadašnjem delu šamlionata upisao jr 18 pobeda i 16 poraza.

Sansi imaju jedan trijumf više na Zapadu, ali su do sada odigrali dve utakmice manje.

Verujemo da će granica poena biti prebačena. 

NAŠ TIP: 235,5 (kvota 1,85)

