HEROJSKI ČIN: Sedmogodišnji dečak spasao život mlađem bratu
SEDMOGODIŠNjI dečak spasao je svog mlađeg brata iz zapaljene kuće u Baškortostanu, saopštilo je republičko Ministarstvo za vanredne situacije.
Privatna kuća se zapalila u Belorecku 30. decembra. Vatrogasci su dobili informaciju da bi unutra mogla biti deca.
Tragedija je sprečena kada je sedmogodišnji Arslan ostao pribran i izvukao svog 18-mesečnog brata iz zapaljene kuće pre nego što su spasioci stigli, navelo je ministarstvo.
Nijedno dete nije povređeno, a požar je ugašen, piše REN TV.
