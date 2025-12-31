Svet

HEROJSKI ČIN: Sedmogodišnji dečak spasao život mlađem bratu

31. 12. 2025. u 16:10

SEDMOGODIŠNjI dečak spasao je svog mlađeg brata iz zapaljene kuće u Baškortostanu, saopštilo je republičko Ministarstvo za vanredne situacije.

ХЕРОЈСКИ ЧИН: Седмогодишњи дечак спасао живот млађем брату

Foto: Unsplash

Privatna kuća se zapalila u Belorecku 30. decembra. Vatrogasci su dobili informaciju da bi unutra mogla biti deca.

Tragedija je sprečena kada je sedmogodišnji Arslan ostao pribran i izvukao svog 18-mesečnog brata iz zapaljene kuće pre nego što su spasioci stigli, navelo je ministarstvo.

Nijedno dete nije povređeno, a požar je ugašen, piše REN TV.

