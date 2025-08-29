Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

29. 08. 2025. u 09:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

3+ TIKET ZA PETAK

20.00 Groningen - Herakles UG 3+ (1,90)

20.30 Hamburg - Sankt Pauli UG 3+ (2,05)
20.45 Lens - Brest UG 3+ (1,90)

 Ukupna kvota: 7,40

