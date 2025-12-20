LIDER PADA U VUSTERŠIRU: Krčag ide na vodu dok se ne razbije

LIDER engleske Nacionalne lige grupa sever, ekipa Fajlda, gostuje Kiderminsteru na stasionu Agborou, u 22. kolu.

FOTO: Profimedija

Domaći tim je trenutno na četvrtoj poziciji koja garantuje mesto u doigravanju, ali već od četvrtfinala, pa Harijersi žele da zadrže korak za trećeplasiranim Martir taunom koji beži dostiđnih (još uvek) šest bodova.

Harijersi su u lepoj seriji rezultata, imaju samo dva poraza u poslednjih 12 utakmica, a jedan od njih je došao kod kuće.

S druge strane, gosti su vezali četiri utakmice bez izgubljene mada su pre sedam dana tek posle jedanaesteraca prošli Solihal murse u Ef-Ej trofeju. Time su prekinuli niz od tri pobede u svim takmičenjima, ali nastavili neverovatnu seriju od devet gostovanja bez poraza.

U svojim prethodnim susretima, Kiderminster i Fajld su sedam puta remizirali u 14 međusobnih utakmica.

"Primorci" su se vratili neporaženi sa pet poslednjih gostovanja Kiderminsteru od kojih su jedan dobili.

Pošto u većini svetskih kladionica kvota na "kec" pada, odlučili smo se da i mi pružimo podršku domaćinu - pa vreme je da i taj Fajld jednom izgubi u gostima!

NAŠ TIP: 1 (2,45)