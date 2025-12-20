Tip fudbal

LIDER PADA U VUSTERŠIRU: Krčag ide na vodu dok se ne razbije

Olja Mrkić

20. 12. 2025. u 13:44

LIDER engleske Nacionalne lige grupa sever, ekipa Fajlda, gostuje Kiderminsteru na stasionu Agborou, u 22. kolu.

ЛИДЕР ПАДА У ВУСТЕРШИРУ: Крчаг иде на воду док се не разбије

FOTO: Profimedija

Domaći tim je trenutno na četvrtoj poziciji koja garantuje mesto u doigravanju, ali već od četvrtfinala, pa Harijersi žele da zadrže korak za trećeplasiranim Martir taunom koji beži dostiđnih (još uvek) šest bodova.

Harijersi su u lepoj seriji rezultata, imaju samo dva poraza u poslednjih 12 utakmica, a jedan od njih je došao kod kuće.

S druge strane, gosti su vezali četiri utakmice bez izgubljene mada su pre sedam dana tek posle jedanaesteraca prošli Solihal murse u Ef-Ej trofeju. Time su prekinuli niz od tri pobede u svim takmičenjima, ali nastavili neverovatnu seriju od devet gostovanja bez poraza.

U svojim prethodnim susretima, Kiderminster i Fajld su sedam puta remizirali u 14 međusobnih utakmica.

"Primorci" su se vratili neporaženi sa pet poslednjih gostovanja Kiderminsteru od kojih su jedan dobili.

Pošto u većini svetskih kladionica kvota na "kec" pada, odlučili smo se da i mi pružimo podršku domaćinu - pa vreme je da i taj Fajld jednom izgubi u gostima!

NAŠ TIP: 1 (2,45)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu

Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu