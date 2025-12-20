NIKOLA JOKIĆ NASTAVLJA DA OBARA REKORDE: Nagetsi jure sedmu uzastopnu pobedu!
VEČERAS od 23.00 pratićemo okršaj Denvera i Hjustona.
Nikola Jokić je tereno najbolji igrač na planeti, a pre dve večeri je postavio još jedan rekord.
Postao je centar sa najviše asistencija u istoriji košarke, iza sebe je ostavio legendarnog Karima Abdula Džabara koji je imao 5660 asistencija.
Igrači Denvera su ostvarili i šestu uzastopnu pobedu, savladali su Orlando rezultatom 126:115.
Somborac je prikazao još jednu, za njega standardnu partiju, imao je tripl-dabl učinak od 23 poena, 11 skokova i 13 asistencija.
Nagetsi će danas ugostiti Hjuston i verujemo da će produžiti pobednički niz.
NAŠ TIP: Denver - Hjuston 1 (kvota 1,90)
