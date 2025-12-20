TIP ostali sportovi

NIKOLA JOKIĆ NASTAVLJA DA OBARA REKORDE: Nagetsi jure sedmu uzastopnu pobedu!

Marko Milosavljević

20. 12. 2025. u 12:20

VEČERAS od 23.00 pratićemo okršaj Denvera i Hjustona.

FOTO: Tanjug/AP

Nikola Jokić je tereno najbolji igrač na planeti, a pre dve večeri je postavio još jedan rekord.

Postao je centar sa najviše asistencija u istoriji košarke, iza sebe je ostavio legendarnog Karima Abdula Džabara koji je imao 5660 asistencija.

Igrači Denvera su ostvarili i šestu uzastopnu pobedu, savladali su Orlando rezultatom 126:115.

Somborac je prikazao još jednu, za njega standardnu partiju, imao je tripl-dabl učinak od 23 poena, 11 skokova i 13 asistencija.

Nagetsi će danas ugostiti Hjuston i verujemo da će produžiti pobednički niz.

NAŠ TIP: Denver - Hjuston 1 (kvota 1,90)

