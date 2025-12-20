PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Siti rutinski protiv "čekićara", Aston vila održava san o tituli...
REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice 17. kola najjače fudbalske lige sveta.
Premijer liga
Subota
13.30 Njukasl - Čelsi X (3,65)
16.00 Brajton - Sanderlend 1 (1,70)
16.00 Mančester siti - Vest hem 1&|1+&2+ (1,50)
16.00 Vulverhempton - Brentford GG (1,80)
18.30 Totenhem - Liverpul GG (1,65)
21.00 Everton - Arsenal X (4,00)
21.00 Lids - Kristal palas X2 (1,48)
Nedelja
17.30 Aston vila - Mančester junajted 1 (2,13)
Ponedeljak
21.00 Fulam - Notingem forest 1X (1,43)
Ukupna kvota: 338,21
Siti igra sjajno u poslednje vreme, lagano niže pobede i postiže veliki broj golova, isto očekujemo i protiv slabašnog Vest hema.
Aston vila je u sjajnoj formi, Emeri je ozbiljno naštelovao svoju četu, poznato je da imaju jak domaći teren i vredi probati kec na ovoj kvoti protiv Junajteda koji iz nedelje u nedelju ima sve više problema.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ARSENAL U PADU FORME: "Tobdžije" su i dalje na liderskoj poziciji, ali igra upozorava
20. 12. 2025. u 10:37 >> 10:38
NERVOZA SE UVUKLA U REDOVE REAL MADRIDA: Kraljevski klub "mora" da pobedi Sevilju
20. 12. 2025. u 10:19
VLAHOVIĆ ZBOG POVREDE PROPUŠTA I ROMU: "Vučica" ima šansu da izbije na drugo mesto
20. 12. 2025. u 10:06
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)