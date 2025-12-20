Tip fudbal

PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Siti rutinski protiv "čekićara", Aston vila održava san o tituli...

В.М.

20. 12. 2025. u 12:40

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice 17. kola najjače fudbalske lige sveta.

ПРЕМИЈЕРЛИГАШКИ ТИКЕТ: Сити рутински против чекићара, Астон вила одржава сан о титули...

FOTO: Tanjug/AP/Martin Rickett

Premijer liga

Subota

13.30 Njukasl - Čelsi X (3,65)

16.00 Bornmut - Barnli 1 (1,55)
16.00 Brajton - Sanderlend 1 (1,70)
16.00 Mančester siti - Vest hem 1&|1+&2+ (1,50)
16.00 Vulverhempton - Brentford GG (1,80)
18.30 Totenhem - Liverpul GG (1,65)
21.00 Everton - Arsenal X (4,00)
21.00 Lids - Kristal palas X2 (1,48)

Nedelja

17.30 Aston vila - Mančester junajted 1 (2,13)

Ponedeljak

21.00 Fulam - Notingem forest 1X (1,43)

Ukupna kvota: 338,21

Siti igra sjajno u poslednje vreme, lagano niže pobede i postiže veliki broj golova, isto očekujemo i protiv slabašnog Vest hema.

Aston vila je u sjajnoj formi, Emeri je ozbiljno naštelovao svoju četu, poznato je da imaju jak domaći teren i vredi probati kec na ovoj kvoti protiv Junajteda koji iz nedelje u nedelju ima sve više problema.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu