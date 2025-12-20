IVAN KECOJEVIĆ: Osokoljeni Burgos
* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje Španiju 2
MOJ TIP
subota,
Andora – Deportivo X2
Ueska – Santander X2
Leganes – Hihon 0-2
LAS PALMAS – LEONESA 1
nedelja,
Malaga – Almerija GG
Miandes – Kordoba GG
Sosijedad B – Seuta 0-2
BURGOS – SARAGOSA 1
Granada – Albasete 3+
KADIZ – KASTELjON GG&3+
Las Palmas je prethodne tri prvenstvene utakmice odigrao odlično, ali to nije krunisao dobrim rezultatima. Leonesa bi mogla da bude ta na kojoj bi kola mogla da se slome.
Burgos, osokoljen trijumfom na gostovaju Almeriji, ne bi smeo da pred svojim navijačima dozvoli kiks protiv Saragose.
Kadiz u ovom delu sezone lako daje golove, ali i prima. Izvesno je da će novom goleadom završiti meč i sa Kasteljonom.
Preporučujemo
"MANEKENI" TRAŽI BODOVE U GOSTIMA: Milano je bio polovičan na evrosceni
20. 12. 2025. u 15:00
NBA TIKET: Tipovi za igrače iz najjače lige sveta
20. 12. 2025. u 14:00
LIDER PADA U VUSTERŠIRU: Krčag ide na vodu dok se ne razbije
20. 12. 2025. u 13:44
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)