IVAN KECOJEVIĆ: Osokoljeni Burgos

* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje Španiju 2

Ilustracija

MOJ TIP

subota,

Andora – Deportivo X2

Ueska – Santander X2

Leganes – Hihon 0-2

LAS PALMAS – LEONESA 1

nedelja,

Malaga – Almerija GG

Miandes – Kordoba GG

Sosijedad B – Seuta 0-2

BURGOS – SARAGOSA 1

Granada – Albasete 3+

KADIZ – KASTELjON GG&3+

Las Palmas je prethodne tri prvenstvene utakmice odigrao odlično, ali to nije krunisao dobrim rezultatima. Leonesa bi mogla da bude ta na kojoj bi kola mogla da se slome.

Burgos, osokoljen trijumfom na gostovaju Almeriji, ne bi smeo da pred svojim navijačima dozvoli kiks protiv Saragose.

Kadiz u ovom delu sezone lako daje golove, ali i prima. Izvesno je da će novom goleadom završiti meč i sa Kasteljonom.