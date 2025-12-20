"OVO JE DIREKTAN ATAK NA NOVOSADSKU TOLERANCIJU" Mićin najoštrije osudio paljenje vozića na Trgu slobode (FOTO)

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin najoštrije je osudio paljenje rekvizita u obliku vozića na Trgu slobode, u kom se igraju novosadska deca ističući da to nije slučajan incident, već direktna posledica kontinuirane negativne kampanje koju sprovode neodgovorni pojedinci i stranke, sa ciljem stvaranja atmosfere podela i netrpeljivosti.

- Podsećam da smo nedavno bili svedoci stavljanja rešetki na dečji vozić, a sada i uništavanje ovog divnog ukrasa kojem se deca raduju. Ovakvi postupci predstavljaju direktan atak na novosadsku toleranciju. Novi Sad je grad u kom su najvažnije vrednosti međusobno uvažavanje i poštovanje. Pozivam sve učesnike u javnom i društvenim životu da se suzdrže od retorike i akcija koje šire netrpeljivost i omoguće novosadskoj deci, da bezbrižno uživaju u lepotama zimskih čarolija i prazničnoj atmosferi koja je simbol radosti i zajedništva - naveo je Mićin.

Novi Sad, kako je rekao Mićin, neće pristati na nasilje, vandalizam i politiku straha.

- Naš grad će ostati grad tolerancije, dobronamernosti i uljudnosti, a našim najmlađim sugrađanima želim da uživaju u predstojećem zimskom raspustu i da sa svojim roditeljima provedu praznične dane u bogatom prazničnom sadržaju koji grad nudi - rekao je Mićin.

