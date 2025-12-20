Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

20. 12. 2025. u 13:00

ZA danas smo vam spremili tri predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Subota

15.00 Ejupsor - Fenerbahče G 2-4 (1,62)

15.30 Hamburg - Ajntraht |1-3&||1-3 (1,92)
18.30 Totenhem - Liverpul |1-3&||1-3 (1,93)
21.00 Real Madrid - Sevilja |1-3&||1-3 (1,83)

Ukupna kvota: 10,99

