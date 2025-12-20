ESTONIJA RAZMATRA ZATVARANJE GRANICE SA RUSIJOM: Odluka nakon velikog incidenta
ESTONIJA ozbiljno razmatra zatvaranje granice sa Rusijom nakon incidenta u kojem su ruski graničari prešli na estonsku teritoriju duž reke Narve.
Incident na granici
U utorak, 17. decembra, trojica ruskih graničara ušla su na estonsku teritoriju i tamo ostala oko dvadeset minuta.
Dan kasnije, estonski i ruski graničari održali su sastanak na licu mesta koji je trajao više od dva sata, ali je Rusija negirala da je granica ilegalno pređena.
Oštre reakcije iz Talina
Estonski ministar unutrašnjih poslova Igor Taro kritikovao je ruske graničare zbog njihovog očiglednog nerazumevanja dugogodišnje granice.
- Ako ne mogu da čitaju mapu, ako postoji topografsko neznanje, kako im možemo pomoći? - rekao je.
Ministar spoljnih poslova Margus Cahkna je napomenuo da Rusija često pokušava da pomeri granicu u geografski složenim područjima, podsećajući na prethodne incidente u Saceetsiju u oktobru i krađu graničnih bova na reci Narva u maju 2024. godine.
Iako postoji neratificirani sporazum o granici između dve zemlje, Cahkna je rekao da je malo verovatno da će on sprečiti takve incidente.
Diplomatski protest i moguće zatvaranje granice
U sredu je estonsko Ministarstvo spoljnih poslova uputilo diplomatsku notu protesta ruskom otpravniku poslova.
Vlada planira da preispita svoju procenu pretnji u četvrtak, 19. decembra, razmatrajući mere koje bi mogle da uključuju privremeno ili trajno zatvaranje granice.
Taro je naglasio da sve akcije moraju biti srazmerne.
Andrij Kovalenko, šef ukrajinskog Centra za suprotstavljanje dezinformacijama, opisao je incident kao deo hibridnog rata Rusije i test odgovora NATO-a.
(Indeks)
