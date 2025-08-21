TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Rozenborg kadar da razvije meč sa Majncom
* Goleade čekaju još pristalice Volfsbergera, Leha i Zrinjskog
NAŠ PREDLOG
18.00: ROZENBORG - MAJNC 3+ (1.80)
18.30: Midtjiland - Kups 3+ (1.50)
19.00: Bran - AEK Larnaka 1 (1.75)
19.00: VOLFSBERGER - OMONIJA 3+ (2.10)
20.00: ZRINjSKI - UTREHT 3+ (1.80)
20.00: Makabi TA - Dinamo K. GG (1.55)
20.00: Panatinaikos - Samsun 2-3 (2.10)
20.30: LEH - GENK 3+ (1.70)
20.45: Rijeka - PAOK 0-2 (1.65)
