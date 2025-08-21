Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Rozenborg kadar da razvije meč sa Majncom

Žarko Urošević

21. 08. 2025. u 13:55

* Goleade čekaju još pristalice Volfsbergera, Leha i Zrinjskog

NAŠ PREDLOG

18.00: ROZENBORG - MAJNC  3+  (1.80)

18.30: Midtjiland - Kups  3+  (1.50)

19.00: Bran - AEK Larnaka   1   (1.75)

19.00: VOLFSBERGER - OMONIJA  3+ (2.10)

20.00: ZRINjSKI - UTREHT  3+  (1.80)

20.00: Makabi TA - Dinamo K.   GG  (1.55)

20.00: Panatinaikos - Samsun  2-3  (2.10)

20.30: LEH - GENK 3+  (1.70)

20.45: Rijeka - PAOK  0-2  (1.65)

