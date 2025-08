JUČE JE TIKET PROŠAO: I danas tipujemo bejzbol za vas

Juče smo vam predložili četiri para sa ukupnom kvotom 9,28 i taj tiket je bio dobitni. Možete da ga čekirate OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

Majami Marlinsi – Hjuston Astrosi



Marlinsi su redovna mušterija Astrosima u poslednje vreme. Hjuston je na deset poslednjih međusobnih susreta ostvarivao više od 4,5 poena, pa nema razloga da im ne ukažemo poverenje i večeras.

Vašington Nešonalsi – Ouklend Atletiksi

Ouklend je kvalitetniji tim što je pokazao i u jučerašnjem susretu kada je dobio sa ubedljivih17:6. Mi smo se plašili hronično loše odbrane Atletiksa, pa smo igrali plus poena na Nešonalse. istina, to je došlo, ali danas menjamo tip, idemo na plus za Ouklend.

Tip: Više od 4,5 poena Ouklend (kvota 1,87)

Atlanta Brejvsi – Milvoki Bruersi



Atlanta juče i prekjuče nije mogla da se sastavi protiv lidera Centralne divizije Nacionalne lige. Milvoki je u seriji od pet pobeda a samo San Dijego padresi imaju boqu odbranu od njih u NL. S druge strane, Brejvsi su ekipa sa trećim najlošijim napadom u Nacionalnoj ligi.

Boston Red Soks – Kanzas Siti Rojalsi

Ovo je treći dan za redom da se isti rivali sastaju u Bostonu. Red soksi su dobili prethodna dva sa po tri razlike, verujemo da će se taj trend nastaviti i ove noći.

Tip: Pobeda Bostona 3+ (kvota 3,00)





UKUPNA KVOTA: 22,67