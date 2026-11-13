BEZ IKSA NEMA FIKSA
Slovenija dočekuje Švajcarsku u Ligi nacija, u utakmici koja bi mogla da odluči o konačnom rasporedu na vrhu grupe.
Domaćin zauzima drugo mesto sa sedam bodova iz četiri utakmice, dok gosti imaju maksimalnih 12 bodova i nalaze se na prvoj poziciji.
Slovenci su u dosadašnjem toku takmičenja zabeležili dve pobede, remi i poraz, upravo od Švajcarske. Postigli su pet, a primili tri gola, što pokazuje da se pre svega oslanjaju na čvrstu odbranu. Na domaćem terenu igraju sigurnije, pa imaju razloga da veruju da mogu da izbegnu novi poraz.
Švajcarska je ostvarila sve četiri pobede, uz impresivnu gol-razliku 11:1. Ipak, uprkos odličnoj formi gostiju, ova utakmica ne mora da donese pobednika. Švajcarcima je remi dovoljan da obezbede prvo mesto, dok bi Slovenija bila zadovoljna bodom protiv najjačeg rivala u grupi.
Upravo takav rasplet čini nerešen rezultat zanimljivim izborom. Obe reprezentacije imaju razloga da budu zadovoljne podelom bodova, pa kvota od 3,60 zaslužuje pažnju.
NAŠ TIP: H (kvota 3,60)
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