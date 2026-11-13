Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA

О. М.

13. 11. 2026. u 11:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Slovenija dočekuje Švajcarsku u Ligi nacija, u utakmici koja bi mogla da odluči o konačnom rasporedu na vrhu grupe.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА

Foto: Urs Flueeler/Keystone via AP

Domaćin zauzima drugo mesto sa sedam bodova iz četiri utakmice, dok gosti imaju maksimalnih 12 bodova i nalaze se na prvoj poziciji.

Slovenci su u dosadašnjem toku takmičenja zabeležili dve pobede, remi i poraz, upravo od Švajcarske. Postigli su pet, a primili tri gola, što pokazuje da se pre svega oslanjaju na čvrstu odbranu. Na domaćem terenu igraju sigurnije, pa imaju razloga da veruju da mogu da izbegnu novi poraz.

Švajcarska je ostvarila sve četiri pobede, uz impresivnu gol-razliku 11:1. Ipak, uprkos odličnoj formi gostiju, ova utakmica ne mora da donese pobednika. Švajcarcima je remi dovoljan da obezbede prvo mesto, dok bi Slovenija bila zadovoljna bodom protiv najjačeg rivala u grupi.

Upravo takav rasplet čini nerešen rezultat zanimljivim izborom. Obe reprezentacije imaju razloga da budu zadovoljne podelom bodova, pa kvota od 3,60 zaslužuje pažnju.

NAŠ TIP: H (kvota 3,60)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA