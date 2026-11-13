VIŠEČASOVNA ISKLJUČENJA STRUJE U ZAPADNOJ SRBIJI: Delovi Čačka, Ivanjice, Užica, Milanovca i Bajine Bašte danas bez napona

POTROŠAČI u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu danas će privremeno ostati bez električne energije zbog planiranih radova na mreži, a najduže će bez napona biti potrošači u Ivanjici i Čačku, gde isključenja traju od 08:00 do 17:00 časova.

Foto: Pierluigi Palazzi/Alamy/Profimedia

U opštini Ivanjica struje neće imati Milandža i mesna zajednica Kušići, kao ni Čepovo i Šarenik.

U Čačku će bez napona biti potrošači u Rakovi (zaseok Mijailovići) i u Čarapićima od 08:30 do 17:00, zatim u Rakovi i Milićevcima (Vasovići) od 08:30 do 10:00 časova, prenosi RINA. Od 12:00 do 13:00 struje neće biti ni u Ulici Dragana Vranića, od Banjalučke do Vojvode Stepe.

U Gornjem Milanovcu radovi su zakazani od 09:00 do 16:00 časova, a bez struje će ostati sela od Nakučana prema Šilopaju, kao i Davidovica, Mutanj, Cerova i Kriva Reka. U Zlatiborskom okrugu isključenja su planirana u Bajinoj Bašti i Užicu.

U Bajinoj Bašti, od 08:30 do 15:00, bez struje će biti deo grada ispod Bolnice, na izvodu ka Sveti Milačićima i Sarićima, a od 09:00 do 15:00 Dub polje, Pejići, Pačadžije, Panin potok i Nikolića brdo.

U Užicu će od 08:00 do 16:00 bez napona ostati potrošači na području Lunovog Sela, na izvodu za Antonijeviće i Ponikovice, dok će od 09:00 do 15:00 struje biti lišeni potrošači na području Dubaca u Volujcu, iznad trafo-stanice.

Elektrodistribucija Srbije navodi da se u slučaju ranijeg završetka radova napajanje može vratiti pre predviđenog vremena, a da se pri lošim vremenskim uslovima radovi mogu odložiti.

(Tanjug)