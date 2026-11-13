Društvo

"DAN ZA MOLITVU ZA OZDRAVLJENJE": SPC sutra slavi Svete Vrače

В. Н.

13. 11. 2026. u 10:21

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SRPSKA pravoslavna crkva slavi u subotu, 14. novembra dan Svetih Vrača Kozme i Damjana - svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne.

ДАН ЗА МОЛИТВУ ЗА ОЗДРАВЉЕЊЕ: СПЦ сутра слави Свете Враче

Foto: SPC

Sveti Kozma i Damjan bili su rođena braća, lekari, po hrišćanskom učenju čudotvorci.

Iako u kalendar nisu upisani crvenim slovom, veliki broj porodica sutra slavi Svete Vrače.

Bog im je u mladosti dao dar da leče ljude zbog čega su ceo život posvetili isceljivanju bolesnih, nikada ne uzevši novac od njih.

Iz tog razloga, nazivaju ih i "Bezsrebrenici".

Među pacijentima nisu pravili razliku po nacionalnosti i veri, a jedino što su tražili za uzvrat da ime Hristovo ne izgovaraju uludo, čak i ako ne žele da prihvate hrišćanstvo.

Zapisano je, takođe, da je Kozma "ljuto zamerio Damjanu kada je od Paladije, žene koju su izlečili od teške bolesti, uzeo tri jajeta i da je čak tražio da ga po smrti ne sahrane pored brata".

Svetitelji su ipak sahranjeni jedan pored drugoga u mestu Feremanu.

Sveti Vrači su slava lekara, tako da se sutrašnji dan posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se smatraju zaštitnicima lekarske profesije.

Brojne crkve i manastiri nose ime Svetih Vrača Kozme i Damjana među njima su one na Zlataru, u Beogradu, Kikindi, Futogu, u gornjem toku Rasine, kod Niške Banje...

Među njima je i Zočiste manastir na KiM koji se spominje prvi put 1327. godine.

Jedna od najpoznatijih fresaka s likovima Svetih Kozme i Damjana nalazi se u Pećkoj patrijaršiji, iznad sarkofaga arhiepiskopa Danila Drugog.

Svetitelji Kozma i Damjan predstavljaju se na ikonama i freskama u srednjovekovnoj odeći, s kovčežićima u kojima su nosili lekove.

Po narodnom verovanju, ovaj dan posebno je dobar za molitvu za ozdravljenje.

Sveti Vrači obeležavaju se s uverenjem da će Bog sačuvati ljude od bolesti i održati ih zdrave i sposobne za rad tokom cele godine.

Bolesnici se zavetuju Svetim Vračima da će ih posebno poštovati i svetkovati ukoliko ozdrave, a u narodu postoji verovanje da na ovaj praznik nije dobro raditi teške fizičke poslove, posebno one na velikim visinama.

Postoji i verovanje i da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće, a ovaj praznik se slavi i kao zaštita od udara groma.

Sveti Vrači slave se i 14. jula.

(Tanjug)

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