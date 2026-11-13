"DAN ZA MOLITVU ZA OZDRAVLJENJE": SPC sutra slavi Svete Vrače
SRPSKA pravoslavna crkva slavi u subotu, 14. novembra dan Svetih Vrača Kozme i Damjana - svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne.
Sveti Kozma i Damjan bili su rođena braća, lekari, po hrišćanskom učenju čudotvorci.
Iako u kalendar nisu upisani crvenim slovom, veliki broj porodica sutra slavi Svete Vrače.
Bog im je u mladosti dao dar da leče ljude zbog čega su ceo život posvetili isceljivanju bolesnih, nikada ne uzevši novac od njih.
Iz tog razloga, nazivaju ih i "Bezsrebrenici".
Među pacijentima nisu pravili razliku po nacionalnosti i veri, a jedino što su tražili za uzvrat da ime Hristovo ne izgovaraju uludo, čak i ako ne žele da prihvate hrišćanstvo.
Zapisano je, takođe, da je Kozma "ljuto zamerio Damjanu kada je od Paladije, žene koju su izlečili od teške bolesti, uzeo tri jajeta i da je čak tražio da ga po smrti ne sahrane pored brata".
Svetitelji su ipak sahranjeni jedan pored drugoga u mestu Feremanu.
Sveti Vrači su slava lekara, tako da se sutrašnji dan posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se smatraju zaštitnicima lekarske profesije.
Brojne crkve i manastiri nose ime Svetih Vrača Kozme i Damjana među njima su one na Zlataru, u Beogradu, Kikindi, Futogu, u gornjem toku Rasine, kod Niške Banje...
Među njima je i Zočiste manastir na KiM koji se spominje prvi put 1327. godine.
Jedna od najpoznatijih fresaka s likovima Svetih Kozme i Damjana nalazi se u Pećkoj patrijaršiji, iznad sarkofaga arhiepiskopa Danila Drugog.
Svetitelji Kozma i Damjan predstavljaju se na ikonama i freskama u srednjovekovnoj odeći, s kovčežićima u kojima su nosili lekove.
Po narodnom verovanju, ovaj dan posebno je dobar za molitvu za ozdravljenje.
Sveti Vrači obeležavaju se s uverenjem da će Bog sačuvati ljude od bolesti i održati ih zdrave i sposobne za rad tokom cele godine.
Bolesnici se zavetuju Svetim Vračima da će ih posebno poštovati i svetkovati ukoliko ozdrave, a u narodu postoji verovanje da na ovaj praznik nije dobro raditi teške fizičke poslove, posebno one na velikim visinama.
Postoji i verovanje i da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće, a ovaj praznik se slavi i kao zaštita od udara groma.
Sveti Vrači slave se i 14. jula.
(Tanjug)
Preporučujemo
IRINEJ BULOVIĆ OPERISAN NA ONKOLOGIJI: Priključen na respirator, SPC poziva vernike da se mole za njegovo zdravlje
12. 11. 2026. u 06:39 >> 09:40
SPC RASPISALA KONKURS ZA 400 STIPENDIJA: Evo ko ima pravo na pomoć i kako se prijaviti
11. 11. 2026. u 16:06
LEPE VESTI: Deo priloga za Pojas Presvete Bogorodice ide Institutu za majku i dete
11. 11. 2026. u 10:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)