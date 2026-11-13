TIP vam predlaže Ligu nacija
Peto kolo Lige nacija donosi niz zanimljivih susreta, među kojima se izdvajaju Srbija – Nemačka i Holandija – Grčka, a za ljubitelje klađenja pripremili smo prognoze i predloge za sve današnje utakmice.
Liga nacija
Moldavija - Kazahstan GG (kvota 2,05)
Srbija - Nemačka GG (1,85)
Slovenija - Švajcarska H (kvota 3,35)
Slovačka - Farska Ostrva 1 (kvota 1,38)
Škotska - S. Makedonija 1 (kvota 1,18)
Bugarska - Island H2 (kvota 1,19)
Luksemburg - Estonija 1H (kvota 1,34)
Andora - Gibraltar 0-2 (kvota 1,32)
Lihtenštajn - Azerbejdžan 2 (kvota 1,20)
UKUPNA KVOTA: 121,00
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