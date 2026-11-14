DVA KLJUČNA PRIORITETA BRISELA: Fon der Lajen traži 500 milijardi evra za razvoj AI i snažnu ulogu EU u pregovorima o Ukrajini

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen fokusirala je svoje poruke na razvoj industrije veštačke inteligencije (AI) i obezbeđivanje snažnog prisustva Evrope u mirovnim pregovorima o Ukrajini, nakon neformalnog sastanka Evropskog saveta održanog u petak u Dablinu.

Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo (STF)

Ona je istakla da je vođen konstruktivan razgovor o ogromnim mogućnostima AI, ali i o njenim rizicima.

“Svaka generacija se suočava sa tehnološkom prekretnicom koja oblikuje decenije koje dolaze. Za našu generaciju, to je veštačka inteligencija, i Evropa mora da postupi ispravno”, ukazala je Fon der Lajen na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Ona je naglasila da Evropa poseduje stvarne prednosti, industrije koje su vodeće u svetu, dugogodišnju proizvodnu tradiciju, duboku naučnu stručnost i ogromne količine vrednih industrijskih podataka.

“Ti podaci su dragoceni, ali te prednosti još uvek treba pretočiti u globalno liderstvo, i želim da istaknem tri tačke. To su brzo i masovno usvajanje veštačke inteligencije, kapaciteti i suverenitet u našem tehnološkom sistemu za AI, kao i jasna pravila za izgradnju poverenja”, ukazala je Fon der Lajen, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Evropske komisije.

Ona je istovremeno istakla da Evropa prednjači u usvajanju veštačke inteligencije, pa je u 2025. godini, 37 odsto preduzeća u EU koristilo AI. Prema njenim rečima, ako se pogledaju pojedinačne države članice, Finska se u tom smislu ističe, jer tamo već 66 odsto firmi koristi veštačku inteligenciju, što je gotovo dvostruko više nego u Sjedinjenim Američkim Državama.

“Želimo da nastavimo taj trend i ubrzamo primenu veštačke inteligencije, kao i da je prenesemo sa ekrana u stvarni svet”, istakla je fon der Lajen. Ona je napomenula i da Evropa ima potrebu za ogromnom računarskom snagom, dodajući da je u planu izgradnja sedam gigafabrika, za šta će biti izdvojeno oko 30 milijardi evra.

“One će obezbediti računarske kapacitete neophodne našim startap kompanijama za razvoj najnaprednijih modela veštačke inteligencije”, ukazala je fon der Lajen. Prema njenim rečima, sve ovo zahteva ogromna ulaganja, a procene govore o najmanje 500 milijardi evra. Fon der Lajen je ukazala da su zvaničnici u Dablinu razgovarali i o Ukrajini, ponavljajući podršku toj zemlji.

“Pozdravljam obnovljeni zamah ka postizanju pravednog i trajnog mira. Snažno evropsko prisustvo je od ključnog značaja za odbranu interesa Ukrajine, kao i interesa same Evrope”, istakla je ona.

Prema rečima predsednice EK, najbolji način da se Rusija dovede za pregovarački sto jeste da se nastavi sa pružanjem podrške Ukrajini, kao i da se održi maksimalan pritisak na Moskvu. “Zbog toga ćemo uskoro predložiti naš 22. paket sankcija, a pre narednog zasedanja Evropskog saveta, Evropska komisija će izneti predlog za pokrivanje finansijskog deficita Ukrajine za 2027. godinu”, zaključila je Fon der Lajen.

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