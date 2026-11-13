Beograd

IZMENE POČINJU 14. NOVEMBRA I TRAJU DO SEPTEMBRA 2027: Promena trase autobusa zbog radova na uklanjanju Starog savskog mosta

Б. Р.

13. 11. 2026. u 09:34

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TOKOM radova na uklanjanju Starog savskog mosta i izgradnji novog mosta u ulici Zemunski put u zoni raskrsnice ulice Zemunski put, Sajmište i Zarije Vujoševića u periodu od 14. novembra 2026 godine do 2. septembra 2027. godine doći će do promena u radu linije javnog prevoza broj 60.

ИЗМЕНЕ ПОЧИЊУ 14. НОВЕМБРА И ТРАЈУ ДО СЕПТЕМБРА 2027: Промена трасе аутобуса због радова на уклањању Старог савског моста

Foto: Milos Miskov / AFP / Profimedia

Radovi podrazumevaju zatvaranje deonice za saobraćaj, pri čemu će linija 60 saobraćati kao kružna linija sledećom trasom:

ZELENI VENAC - Jug Bogdanova - Pop Lukina - Brankov most - Bulevar Nikole Tesle - Ušće (pored Parka prijateljstva) - Ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) - Ušće (ispod Brankovog mosta) - Sajmište kružni tok - Sajmište – kružni tok kod TC „ Ušće“ – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Jurija Gagarina – Savski nasip – Brodarska – Zarije Vujoševića – u okviru parkirališta JP „Parking servis“ gde će linija vršiti promenu smera kretanja – Zarije Vujoševića – Brodarska – Savski nasip – Jurija Gagarina – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod TC „Ušće“ – Sajmište - Sajmište kružni tok – Sajmište – kružni tok kod TC „Ušće“ – Nikole Tesle – Ušće (paralleno sa Brankovim mostom) - Ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) - Ušće (pored Parka prijateljstva) - Ušće (pored Parka prijateljstva), Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnom trasom do Zelenog venca.

Vozila sa linije broj 60 (60L) će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta, navodi se na sajtu Beograd.rs.

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