Prošli smo četiri puta u nizu! Ovo je TIP DANA za petak
Duel osmog kola prvenstva Kuvajta donosi okršaj dve ekipe koje imaju ozbiljnih problema u odbrani
Panatinaikos je juče u odličpnoj utakmici zasluženo stigao do pobede nad CSKA iz Sofije, što je nama donelo prolaz na Tipu dana i to četvrti uzastopni dan. Taj predog možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i analize za današnji Tip dana:
Duel osmog kola prvenstva Kuvajta donosi okršaj dve ekipe koje imaju ozbiljnih problema u odbrani, pa tri ili više golova deluju kao sasvim realan ishod. Al Šabab i Al Tadamon ne blistaju rezultatima, ali upravo njihove slabosti u defanzivi daju najjače argumente za ovu opkladu.
Al Šabab je na poslednjih pet utakmica primio čak 11 golova, a na tri meča viđena su najmanje tri pogotka. Posebno su upečatljivi porazi od Kazme (2:3) i Kadsije (0:4), kao i remi sa Al Nasrom (2:2). Domaćin je u prethodna tri kola osvojio samo bod, a odbrana mu je primila osam golova.
Al Tadamon ima još veće probleme. Na poslednjih pet susreta primio je čak 16 pogodaka, odnosno 3,2 po utakmici. Četiri od tih pet mečeva završena su sa najmanje tri gola, uključujući poraz od Al Kuvajta (2:6) i nedavnu pobedu nad Al Sahelom (3:2). Gosti su na četiri od poslednjih pet utakmica i postizali i primali golove.
TIP DANA: Al Šabab Kuvajt - Al Tadamon 3+ (1,77)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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