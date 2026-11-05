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NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

05. 11. 2026. u 12:03

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NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga koji se igraju u noći između četvrtka i petka.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

AP Photo/Nell Redmond

NBA

03.00 Finiks sans - Orlando medžik ukupno poena +226.5 (2.10)

04.00 Golden Stejt voriors - Majami hit ukupno poena +234.5 (1.82)

Kvota: 3.82

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