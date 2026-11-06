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NAJSMRTONOSNIJI RUSKI NAPAD POKOSIO UKRAJINU: Raste broj žrtava nakon masakra u Zaporožju (VIDEO)

Jelena Ždralić

06. 11. 2026. u 12:23

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BROJ poginulih u ruskom napadu, izvedenom u ponedeljak na punkt za podelu humanitarne pomoći u Zaporoškoj oblasti, porastao je na 53.

НАЈСМРТОНОСНИЈИ РУСКИ НАПАД ПОКОСИО УКРАЈИНУ: Расте број жртава након масакра у Запорожју (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/zp.dsns.gov

Ovaj novi podatak o broju žrtava potvrdio je u petak vršilac dužnosti regionalnog guvernera.

Reč je o jednom od najsmrtonosnijih ruskih napada na civile ove godine, prenose američki mediji.

Mihajlo Semikin, vršilac dužnosti guvernera, saopštio je na Telegramu da operacija potrage i spasavanja u selu Komišuvaha traje već peti dan.

Spasioci pretražuju ruševine podzemnog skloništa lokalne škole, koje je služilo kao centar za humanitarnu pomoć.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine prethodno je izvestila o 50 smrtnih slučajeva.

Služba je potvrdila da se potraga nastavlja, uprkos teškim uslovima i stalnoj pretnji od novih ruskih vazdušnih udara.

U ponedeljak ujutru, ruske snage su izvele nekoliko vazdušnih udara na Komišuvahu.

Prvi udar pogodio je školsku zgradu u kojoj su se okupili meštani kako bi preuzeli humanitarnu pomoć.

Prema preliminarnim informacijama, jedna od upotrebljenih bombi bila je FAB-3000, teška tri tone, koja sadrži više od hiljadu kilograma eksploziva.

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, izjavio je da su ruske snage, nakon početnog bombardovanja, bacile još devet avionskih bombi na sklonište u kojem su ljudi pokušavali da se zaštite.

Zelenski je napad opisao kao "apsolutno užasan", dodajući da ruske snage nisu mogle a da ne znaju da meštani tu svake nedelje primaju humanitarnu pomoć.

U napadu su takođe poginula dva spasioca, 44-godišnji Denis Konovalenko i Oleksij Suščevski, kao i 53-godišnji vojni bolničar Oleksandrzarjaščuk.

Prema ranijim informacijama ukrajinskih službi, spasioci i policajci stigli su na mesto napada, ali su zbog opasnosti od novog bombardovanja morali da potraže zaklon.

Ruske snage su zatim ponovo napale isto područje.

Zarjaščuk se u trenutku prvog napada nalazio u blizini i požurio je da pomogne ranjenima.

Njegova ćerka je kasnije izjavila da je na snimku, nastalom neposredno pre drugog napada, videla svog oca kako sa drugim ljudima silazi u sklonište.

(Index.HR)

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