NAJSMRTONOSNIJI RUSKI NAPAD POKOSIO UKRAJINU: Raste broj žrtava nakon masakra u Zaporožju (VIDEO)
BROJ poginulih u ruskom napadu, izvedenom u ponedeljak na punkt za podelu humanitarne pomoći u Zaporoškoj oblasti, porastao je na 53.
Ovaj novi podatak o broju žrtava potvrdio je u petak vršilac dužnosti regionalnog guvernera.
Reč je o jednom od najsmrtonosnijih ruskih napada na civile ove godine, prenose američki mediji.
Mihajlo Semikin, vršilac dužnosti guvernera, saopštio je na Telegramu da operacija potrage i spasavanja u selu Komišuvaha traje već peti dan.
Spasioci pretražuju ruševine podzemnog skloništa lokalne škole, koje je služilo kao centar za humanitarnu pomoć.
Državna služba za vanredne situacije Ukrajine prethodno je izvestila o 50 smrtnih slučajeva.
Služba je potvrdila da se potraga nastavlja, uprkos teškim uslovima i stalnoj pretnji od novih ruskih vazdušnih udara.
U ponedeljak ujutru, ruske snage su izvele nekoliko vazdušnih udara na Komišuvahu.
Prvi udar pogodio je školsku zgradu u kojoj su se okupili meštani kako bi preuzeli humanitarnu pomoć.
Prema preliminarnim informacijama, jedna od upotrebljenih bombi bila je FAB-3000, teška tri tone, koja sadrži više od hiljadu kilograma eksploziva.
Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, izjavio je da su ruske snage, nakon početnog bombardovanja, bacile još devet avionskih bombi na sklonište u kojem su ljudi pokušavali da se zaštite.
Zelenski je napad opisao kao "apsolutno užasan", dodajući da ruske snage nisu mogle a da ne znaju da meštani tu svake nedelje primaju humanitarnu pomoć.
U napadu su takođe poginula dva spasioca, 44-godišnji Denis Konovalenko i Oleksij Suščevski, kao i 53-godišnji vojni bolničar Oleksandrzarjaščuk.
Prema ranijim informacijama ukrajinskih službi, spasioci i policajci stigli su na mesto napada, ali su zbog opasnosti od novog bombardovanja morali da potraže zaklon.
Ruske snage su zatim ponovo napale isto područje.
Zarjaščuk se u trenutku prvog napada nalazio u blizini i požurio je da pomogne ranjenima.
Njegova ćerka je kasnije izjavila da je na snimku, nastalom neposredno pre drugog napada, videla svog oca kako sa drugim ljudima silazi u sklonište.
(Index.HR)
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