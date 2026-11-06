NAJSMRTONOSNIJI RUSKI NAPAD POKOSIO UKRAJINU: Raste broj žrtava nakon masakra u Zaporožju (VIDEO)

BROJ poginulih u ruskom napadu, izvedenom u ponedeljak na punkt za podelu humanitarne pomoći u Zaporoškoj oblasti, porastao je na 53.

Foto: Printskrin/zp.dsns.gov

Ovaj novi podatak o broju žrtava potvrdio je u petak vršilac dužnosti regionalnog guvernera.

Reč je o jednom od najsmrtonosnijih ruskih napada na civile ove godine, prenose američki mediji.

Mihajlo Semikin, vršilac dužnosti guvernera, saopštio je na Telegramu da operacija potrage i spasavanja u selu Komišuvaha traje već peti dan.

Spasioci pretražuju ruševine podzemnog skloništa lokalne škole, koje je služilo kao centar za humanitarnu pomoć.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine prethodno je izvestila o 50 smrtnih slučajeva.

Služba je potvrdila da se potraga nastavlja, uprkos teškim uslovima i stalnoj pretnji od novih ruskih vazdušnih udara.

⚡️ The death toll from the Russian strike on Komyshuvakha on November 2 has risen to 53 people, — Zaporizhzhia OVA. Search and rescue operations at the site of the tragedy have been ongoing for the fifth day. Rescuers continue to clear debris and search for people. 👉 Follow @blyskavka_ua — BLYSKAVKA | European News (@blyskavka_ua) November 6, 2026

U ponedeljak ujutru, ruske snage su izvele nekoliko vazdušnih udara na Komišuvahu.

Prvi udar pogodio je školsku zgradu u kojoj su se okupili meštani kako bi preuzeli humanitarnu pomoć.

Prema preliminarnim informacijama, jedna od upotrebljenih bombi bila je FAB-3000, teška tri tone, koja sadrži više od hiljadu kilograma eksploziva.

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, izjavio je da su ruske snage, nakon početnog bombardovanja, bacile još devet avionskih bombi na sklonište u kojem su ljudi pokušavali da se zaštite.

Zelenski je napad opisao kao "apsolutno užasan", dodajući da ruske snage nisu mogle a da ne znaju da meštani tu svake nedelje primaju humanitarnu pomoć.

This is an incredibly difficult video to watch. You realize that you are witnessing the final seconds of people’s lives. People who were simply trying to find shelter. I watched it, and I cried. It is heartbreaking beyond words. But I am asking you to watch it, too. The world needs to understand what Ukraine experiences every single day. 💔 Komyshuvakha, Ukraine. A police officer’s body camera captured the final moments of people who were trying to shelter from russian guided aerial bombs inside a former school building. russia dropped at least nine aerial bombs on the building: first FAB-500 bombs, followed by a FAB-3000. Please, share this. Let people see what russia is doing to Ukraine. — Olga Patlyuk 🇺🇦 (@OlgaPatl) November 4, 2026

U napadu su takođe poginula dva spasioca, 44-godišnji Denis Konovalenko i Oleksij Suščevski, kao i 53-godišnji vojni bolničar Oleksandrzarjaščuk.

Prema ranijim informacijama ukrajinskih službi, spasioci i policajci stigli su na mesto napada, ali su zbog opasnosti od novog bombardovanja morali da potraže zaklon.

Ruske snage su zatim ponovo napale isto područje.

Zarjaščuk se u trenutku prvog napada nalazio u blizini i požurio je da pomogne ranjenima.

Njegova ćerka je kasnije izjavila da je na snimku, nastalom neposredno pre drugog napada, videla svog oca kako sa drugim ljudima silazi u sklonište.

(Index.HR)

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