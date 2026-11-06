Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

В.М.

06. 11. 2026. u 07:00

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NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за петак нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Petak

20.00 Dordreht - Breda 2 (1.55)
20.15 Arau - Vil 1 (1.77)
20.30 Visla - Krakovija 1 (1.85)
20.45 Tuluz - Strazbur 1 (2.10)

Ukupna kvota: 10.66

 

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