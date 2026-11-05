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Tip predlaže Evroligu

В.М.

05. 11. 2026. u 15:33

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PONUDA je danas veoma solidna, izdvojili smo vam nekoliko predloga.

Тип предлаже Евролигу

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Evroliga

18.15 Efes - Partiz hendikep poena 1 (-4.5) (1.67)
19.00 Fenerbahče - Baskonija ukupno poena +164.5 (1.55)
19.45 Hapoel Tel Aviv - Barselona ukupno poena -184.5 (1.50)
20.30 Olimpija Milano - Barselona 1 (2.05)

Ukupna kvota: 7.96

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