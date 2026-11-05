Tip predlaže Evroligu
PONUDA je danas veoma solidna, izdvojili smo vam nekoliko predloga.
Evroliga
18.15 Efes - Partiz hendikep poena 1 (-4.5) (1.67)
19.00 Fenerbahče - Baskonija ukupno poena +164.5 (1.55)
19.45 Hapoel Tel Aviv - Barselona ukupno poena -184.5 (1.50)
20.30 Olimpija Milano - Barselona 1 (2.05)
Ukupna kvota: 7.96
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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