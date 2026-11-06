VEŠTAČKA INTELIGENCIJA SVE POPULARNIJA MEĐU GRAĐANIMA: Na eUpravi već ostvareno 10.000 razgovora

DIGITALNI asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji, koji je nedavno uveden na portalu eUprava, već je ostvario oko 10.000 razgovora sa građanima.

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Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Putem ove usluge korisnici mogu da pronađu i zakažu najbliži ili najbrži dostupan termin za izdavanje lične karte i pasoša.

Jovanović rekao je za TV Prva da nova usluga omogućava jednostavnije korišćenje elektronske uprave, jer građani više ne moraju sami da pretražuju veliki broj usluga na portalu.

Kako je objasnio, potrebno je da se prijave na portal i u razgovoru sa digitalnim asistentom zatraže termin koji im odgovara, a sam postupak zakazivanja mogu da završe tokom iste komunikacije.

Digitalni asistent razume i svakodnevni jezik

Jedna od prednosti nove usluge je to što građani ne moraju da poznaju administrativne termine kako bi pronašli ono što im je potrebno. Umesto zvaničnog naziva dokumenta ili usluge, mogu da koriste uobičajene izraze i postavljaju pitanja na način na koji bi to učinili u svakodnevnom razgovoru.

Jovanović je kao primer naveo da korisnik koja traži izvod iz matične knjige rođenih može da pita: "Gde je moja krštenica i kako da je dobijem?", a digitalni asistent će ga usmeriti ka odgovarajućoj usluzi.

Prema njegovim rečima, građani su dobro prihvatili uvođenje digitalnog asistenta i koriste ga ne samo za zakazivanje termina već i da saznaju gde se nalaze različite usluge i kako mogu da ih koriste. Asistent može da uputi korisnike i na sistem ePlati, gde mogu da kreiraju uplatnicu za naknadu za izdavanje lične karte ili pasoša.

Ipak, digitalni asistent predstavlja dodatni komunikacioni kanal za pristup već postojećoj elektronskoj usluzi. Obrada zahteva i donošenje odluka i dalje se sprovode u skladu sa važećim propisima i u punoj nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Plan je da sve elektronske usluge budu dostupne kroz razgovor

Jovanović je najavio da je plan da se na ovaj način prilagode praktično sve elektronske usluge, kako bi građani u budućnosti mogli da obavljaju poslove elektronske uprave isključivo kroz razgovor sa veštačkom inteligencijom.

Razvoj elektronske uprave, kako je naveo, odvijaće se u dva pravca: Kroz razvoj mobilnih aplikacija i jednostavniju primenu veštačke inteligencije.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu već je razvila mobilnu aplikaciju eUprave, a cilj je da putem nje budu dostupne sve elektronske usluge, čime bi se omogućila potpuna digitalizacija javne uprave.

(RT Balkan)