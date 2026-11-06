OTKRIVENO! Evo šta će biti sa Aleksandrom Kataijem nakon isključenja

PONOVO je Aleksandar Katai u centru pažnje. Ovog puta ne zbog golova, već zbog crvenog kartona protiv Intera koji je mogao Crvenu zvezdu skupo da košta u Ligi konferencija.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Na sreću nije, ali razotkrio je sve probleme sa kojima se šampion Srbije susreće ove godine pod komandom Alberta Rijere. Crveno-beli su krenuli takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona, prebacili se onda u Ligu Evrope, pa crveni karton Osmana Bukarija u Češkoj i odlazak u najlošije evropsko takmičenje. I onda ankon nešto lošijeg starta i poraza od Lugana, odnosno remija sa Kopenhagenom desio se Aleksandar Katai.

Umalo Zvezda nije doživela istorijski debakl, izvukla se, ali neće "Magiko"! "Sport klub" javlja da Aleksandra Kataija čeka kazna po internom pravilniku koji je propisao stručni štab Crvene zvezde, što će biti druga od početka sezone.

Isti izvor ističe da će Katai snositi finansijske posledice kao i Bukari, a u slučaju bivšeg reprezentativca Gane nije saopšteno o kojoj je sumi reč. Kad je reč o kazni UEFA, pauziraće tri ili dve utakmice.

Podsećanja radi, Rijera je ove sezone Kataija suspendovao na dve utakmice, uz kaznu od 10.000 evra zbog neprimerene reakcije posle izmene protiv Radničkog iz Niša.

- Ovde nije reč o tome koji je igrač u pitanju, već o tome da niko ne sme da reaguje na takav način. Zbog toga smo umalo ostali bez pobede. Ne volim da ponavljam istu stvar tri puta, jednom bi trebalo da bude dovoljno. Neću nikoga da ubijem, niti da mu uputim ružne reči, ali naravno da postoje posledice“, rekao je Rijera o isključenju Kataija u Ligi konferencije.

Očekuje se da Katai bude u ekipi za nedeljni meč sa Vojvodinom i sve se završi novčanom kaznom, iako je Rijera Bukarija "ohladio" posle crvenog kartona u Plzenju.

- Najbolji način da neko nešto nauči jeste da oseti posledice svojih postupaka. Ako se ništa ne dogodi, niko ništa neće naučiti. Posebno ako ste kapiten, morate da budete primer ostalima. Svi smo ljudi, imamo emocije, ali moramo da naučimo da ih kontrolišemo. Ne želim da izdvajam bilo kog igrača, jer ovo nije pitanje imena, već odgovornosti koju svako mora da ima prema ekipi. Moramo da učimo iz ovakvih situacija i da budemo svesni da svaki postupak može da ima posledice - zaključio je Rijera.