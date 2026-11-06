EU kupuje veće količine tečnog prirodnog gasa od Rusije nego što Amerika kupuje dizela, priznao je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

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Gostujući u holandskom podkastu "Pau i DeVit", emitovanom u četvrtak uveče, Rute je upitan o nedavnom sporazumu SAD i Rusije o isporukama dizel goriva, koji je po njegovim rečima "izazvao paniku" u nekim evropskim prestonicama.

Kada je američki predsednik Donald Tramp objavio dogovor, "i ja sam podigao obrvu od iznenađenja", izjavio je Rute i dodao: "Ali Evropa je ove godine kupila mnogo tečnog prirodnog gasa od Rusije, mnogo više nego što će ovaj sporazum sa dizelom ikada doneti! Ni Evropa nije svetac".

Evropska unija je odavno zabranila kupovinu ruskog tečnog prirodnog gasa putem cevovoda i kratkoročne ugovore, a od januara 2027. na snagu stupa i zabrana dugoročnih sporazuma. Uprkos tome, kaže zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak, ruska nafta, gas i naftni derivati nalaze put do evropskog tržišta.

Novak je napomenuo da su rezerve gasa u evropskim skladištima na istorijski niskom nivou. Po procenama evropske gasne infrastrukture (GIE), kapaciteti su trenutno na 74,68 odsto. U međuvremenu, cene rastu: prošlog petka, berzanske cene su porasle iznad 1.200 dolara po hiljadu kubnih metara, prvi put od 20. decembra 2022. godine.

Pored relativizacije gasnog dogovora Rusije i SAD, prvi čovek NATO je u holandskom podkastu govorio i o "ogromnom divljenju" Vladimiru Zelenskom i rekao da se s njim konsultuje svake sedmice.

Rute je čak rekao da su on i Zelenski isplanirali šta će da urade posle rata protiv Rusije.

- Otići ćemo na vrh neke planine u Švajcarskoj i napićemo se do besvesti -rekao je generalni sekretar NATO.

(RT Balkan)