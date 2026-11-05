HRVAT U PROBLEMU: NJegovi puleni su topovsko meso za sve evropske ekipe

Lugano dočekuje Kauno Žalgiris u trećem kolu Lige konferencije kao apsolutni favorit, a sve osim ubedljive pobede švajcarskog predstavnika bilo bi veliko iznenađenje.

Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia

Razlika u kvalitetu, formi i dosadašnjim rezultatima u Evropi toliko je izražena da običan kec, za koji se nudi kvota oko 1,20, nema naročitu vrednost. Zato je mnogo zanimljivija igra na pobedu domaćina sa najmanje dva gola razlike.

Lugano je evropsku sezonu otvorio pobedom nad Crvenom zvezdom od 3:2, a zatim je u Španiji deklasirao Hetafe sa 5:2. Osam postignutih golova u dve utakmice dovoljno govori o napadačkom potencijalu ekipe Matije Kroči-Tortija. Švajcarci su u odličnoj formi i u domaćem prvenstvu, a u poslednjem meču savladali su Bazel sa 2:1.

S druge strane, Kauno Žalgiris je u prva dva kola doživeo dva teška poraza. Brajton ga je savladao sa 4:0, a Bran sa 4:1. Litvanski predstavnik tako je primio čak osam golova, uz samo jedan postignut, što jasno pokazuje koliko mu je teško da se nosi sa protivnicima ovog nivoa.

Gosti koje s klupe predvodi hrvatski stručnjak Željko Sopić, jesu sposobni da budu opasni u svom prvenstvu, ali Lugano je daleko ozbiljniji protivnik. Domaćin ima sve preduslove da od početka preuzme inicijativu i stvori dovoljno prilika za ubedljiv trijumf.

Očekujemo da Švajcarci opravdaju ulogu favorita i pobede sa najmanje dva gola razlike.

Naš tip: Lugano hendikep -1 (1,53)

*Tip se odnosi na evropski hendikep -1, odnosno pobedu Lugana sa najmanje dva gola razlike.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja