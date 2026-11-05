Tip dana

JURIMO ČETVRTI POGODAK U NIZU! Tri razloga zašto verujemo u keca na našem Tipu dana

О.М.

05. 11. 2026. u 08:43 >> 08:47

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Atinjani su u fantastičnoj formi.

ЈУРИМО ЧЕТВРТИ ПОГОДАК У НИЗУ! Три разлога зашто верујемо у кеца на нашем Типу дана

FOTO: Dimitris Kapantais / AFP / Profimedia

Komo je juče "rasturio" Lens pa je naš predlog 1DNB došao bez imalo problema. Taj predog možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i analize za današnji Tip dana:

Panatinaikos dočekuje CSKA iz Sofije u duelu u kojem grčki predstavnik ima ulogu favorita. Atinjani će pokušati da iskoriste prednost domaćeg terena i nametnu svoj ritam od samog početka, dok će bugarski tim morati da odigra veoma disciplinovano ukoliko želi da izbegne poraz.

Panatinaikos ima dovoljno kvaliteta da kontroliše igru, naročito pred svojim navijačima. Od domaćina se očekuje ofanzivan pristup, sa dosta pritiska na protivničku odbranu. CSKA bi, s druge strane, mogao da se opredeli za čvršću postavku i pokuša da priliku potraži iz kontranapada i prekida.

Ključ utakmice mogla bi da bude sposobnost Panatinaikosa da rano probije odbranu gostiju. Ukoliko Atinjani prvi stignu do gola, biće u odličnoj poziciji da privedu meč kraju u svoju korist.

Forma dodatno ide u prilog ovom tipu. Panatinaikos je vezao pet pobeda u svim takmičenjima, uključujući ubedljivih 5:1 protiv Kairata i trijumf nad AEK-om od 2:0. U Ligi konferencije ima maksimalnih šest bodova posle dva kola, dok je CSKA osvojio samo jedan, uz remi sa Nordšelandom (2:2) i poraz od Monaka (1:2).

Ovi rezultati dodatno učvršćuju prognozu da će sva tri boda ostati u Atini.

TIP DANA: Panatinaikos - CSKA Sofija 1 (1,46)

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