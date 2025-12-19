SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
BELGIJA 1
SENT ŽILOAZ - VAREGEM 1
Sent Žiloaz je slavio protiv Varegema na poslednjih šest međusobnih mečeva.
ENGLESKA NACIONALNA LIGA
ALTRINČEM - ROČDEJL 2-3
Na minulih šest dvoboja mreže su se tresle dva ili tri puta.
ENGLESKA PREMIJER
MANČESTER SITI - VEST HEM 1
„Građani“ su trijumfovali na deset uzastopnih okršaja sa Vest hemom na svom terenu.
ITALIJA 1
JUVENTUS - ROMA 0-2
Na proteklih šest „sudara“ postizana su najviše dva pogotka.
NEMAČKA 1
DORTMUND - M’GLADBAH 1
Borusija iz Dortmunda je „tukla“ svog imenjaka iz Menhengladbaha na 11 vezanih mečeva pred svojim navijačima.
RUMUNIJA 1
UNIV. KLUŽ - FARUL 0-2
Na poslednjih sedam dvoboja mreže su se tresle najviše dvaput.
ŠPANIJA 1
VILjAREAL - BARSELONA 2
Barselona je slavila na šest uzastopnih gostovanja Viljarealu.
