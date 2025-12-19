Tip dana

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

19. 12. 2025. u 10:29

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

FOTO: Profimedia

BELGIJA 1

SENT ŽILOAZ - VAREGEM 1

Sent Žiloaz je slavio protiv Varegema na poslednjih šest međusobnih mečeva.

ENGLESKA NACIONALNA LIGA

ALTRINČEM - ROČDEJL 2-3

Na minulih šest dvoboja mreže su se tresle dva ili tri puta.

ENGLESKA PREMIJER

MANČESTER SITI - VEST HEM 1

„Građani“ su trijumfovali na deset uzastopnih okršaja sa Vest hemom na svom terenu.

ITALIJA 1

JUVENTUS - ROMA 0-2

Na proteklih šest „sudara“ postizana su najviše dva pogotka.

NEMAČKA 1

DORTMUND - M’GLADBAH 1

Borusija iz Dortmunda je „tukla“ svog imenjaka iz Menhengladbaha na 11 vezanih mečeva pred svojim navijačima.

RUMUNIJA 1

UNIV. KLUŽ - FARUL 0-2

Na poslednjih sedam dvoboja mreže su se tresle najviše dvaput.

ŠPANIJA 1

VILjAREAL - BARSELONA 2

Barselona je slavila na šest uzastopnih gostovanja Viljarealu.

