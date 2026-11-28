ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Subota
15.30 Majnc - Union Berlin 1 (1.47)
16.00 Mančester junajted - Brentford 1 (2.35)
16.15 Malaga - Atletiko Bilbao 2 (1.78)
21.10 VitorijaGimaraeš - Estrela 1 (1.75)
Kvota: 10.76
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