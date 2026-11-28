DEJAN LEKIĆ: Sosijedad može bolje od petog mesta
* Tipuje parove Španije 1
MOJ TIP
subota,
BETIS - VALjEKANO 1
Malaga - Bilbao X2&3+
Elče - Atl. Madrid 3+,2
Real Madrid - Alaves 1-1&4+
nedelja,
Valensija - Osasuna GG
Deportivo - Barselona 2, 2-4
Selta - Viljareal GG
SOSIJEDAD - SEVILjA 1
ponedeljak,
Espanjol - Hetafe 1
Gradski derbi Sevilje završen je bez pobednika (1:1). U utakmici u kojoj je Betis briljirao i bio nadomak pobede, jedna greška golmana bila je dovoljna da rastuži zeleno-beli deo grada. Ako protiv Levantea, domaćin iz prošlog kola uspe da ponovi bar deo igre i zalaganja, bodovi ne bi smeli ponovo da mu se izmigolje.
Trijumf pred svojim pristalicama očekujem još i od Sosijedada koji kako sezona odmiče igra sve bolje i bolje. Trenutno peto mesto, domaćinu ne bi smeo da bude krajnji domet.
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