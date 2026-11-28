* Tipuje parove Španije 1

AP Photo/Jose Breton

MOJ TIP

subota,

BETIS - VALjEKANO 1

Malaga - Bilbao X2&3+

Elče - Atl. Madrid 3+,2

Real Madrid - Alaves 1-1&4+

nedelja,

Valensija - Osasuna GG

Deportivo - Barselona 2, 2-4

Selta - Viljareal GG

SOSIJEDAD - SEVILjA 1

ponedeljak,

Espanjol - Hetafe 1

Gradski derbi Sevilje završen je bez pobednika (1:1). U utakmici u kojoj je Betis briljirao i bio nadomak pobede, jedna greška golmana bila je dovoljna da rastuži zeleno-beli deo grada. Ako protiv Levantea, domaćin iz prošlog kola uspe da ponovi bar deo igre i zalaganja, bodovi ne bi smeli ponovo da mu se izmigolje.

Trijumf pred svojim pristalicama očekujem još i od Sosijedada koji kako sezona odmiče igra sve bolje i bolje. Trenutno peto mesto, domaćinu ne bi smeo da bude krajnji domet.