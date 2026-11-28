OVO SU NOVI IZNOSI PUTARINA U SRBIJI OD 1. JANUARA: Evo koliko ćemo ubuduće plaćati vožnju auto-putevima
VLADA Srbije objavila je usklađene iznose naknada za korišćenje državnih puteva, koji će se primenjivati od 1. januara 2027. godine.
Novi iznosi razlikuju se u zavisnosti od kategorije vozila i vrste puta. Za putnička vozila prve kategorije na državnim putevima IA reda jedinični iznos naknade iznosiće 5,6065 dinara po kilometru.
Koliko iznosi naknada po kilometru
Najviši jedinični iznos predviđen je za četvrtu kategoriju vozila, za koju će naknada na auto-putevima iznositi 33,639 dinara po kilometru.
Za vozila kategorije IA, kojoj pripadaju motocikli, iznos će biti 2,8031 dinar po kilometru.
Koliko bi iznosila naknada za 100 kilometara auto-puta
Na osnovu novih jediničnih iznosa može se napraviti okvirna računica troškova korišćenja auto-puta, u zavisnosti od dužine putovanja i kategorije vozila.
Prema toj računici, za 100 km puta I kategorije plaćaće se 560,65 a za put IV kategorije 3.363,90 dinara. Za 200 km za put prve kategorije plaćaće se 1.121,30, a četvrte kategorije 6.727,80. Za 300 km auto-puta prve kategorije vozači će plaćati 1.681,95, a za četvrtu kategoriju 10.091,70 dinara.
Naglašavamo da je reč o matematičkom proračunu na osnovu novih jediničnih iznosa, a ne o zvaničnom cenovniku putarina između pojedinačnih naplatnih stanica.
Nove naknade i za teška teretna vozila na drugim putevima
Za vozila četvrte kategorije propisani su i iznosi naknada na drugim državnim putevima.
Na državnim putevima IM reda naknada će iznositi 30,2751 dinar po kilometru, dok će na državnim putevima IB reda iznositi 26,9112 dinara po kilometru.
Usklađeni iznosi deo su redovnog godišnjeg usklađivanja naknada za korišćenje javnih dobara.
(Blic)
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