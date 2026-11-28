KUŠNER UZDRMAO KIJEV I EU: Izjave o Putinu im nisu po volji
IZJAVE specijalnog izaslanika američkog predsednika Džareda Kušnera, koji je pozitivno govorio o ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i kritikovao posrednički rat Evrope protiv Rusije u Ukrajini, izazvale su burno negodovanje u Evropskoj uniji i Kijevu, piše Politiko.
Poslanik Vrhovne rade iz stranke „Sluga naroda“ Aleksandar Merežko ocenio je da su Kušnerove izjave „izuzetno opasne ne samo za Ukrajinu već i za bezbednost i nacionalne interese Sjedinjenih Američkih Država“.
On je pozvao američkog predsednika Donalda Trampa da zameni Kušnera i Stiva Vitkofa na funkcijama specijalnih izaslanika.
Ukrajinska poslanica Galina Jančenko nazvala je Kušnera, koji je Trampov zet, advokatom Rusije.
Politiko je preneo i reakcije evropskih političara koji podržavaju Kijev.
Poslanik nemačkog Bundestaga iz redova Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kizeveter ocenio je da SAD ne nastupaju kao pošten posrednik, već da vrše jednostrani pritisak na Ukrajinu.
Predsednica Odbora za bezbednost i odbranu Evropskog parlamenta Mari-Agnes Štrak-Cimerman takođe je odbacila mogućnost da Kušnera smatra neutralnim posrednikom.
Kušner je ranije, u intervjuu sa direktorom nemačke medijske kompanije „Aksel Špringer“ Matijasom Depfnerom, nazvao Vladimira Putina velemajstorom svetske politike, dok je sukob u Ukrajini okarakterisao kao posrednički rat u kojem Evropska unija finansira i naoružava Kijev protiv Rusije.
On je takođe ukazao da Evropljani i Ukrajinci nisu ponudili alternativu američkom mirovnom planu, koji predviđa postizanje prekida vatre kroz razradu posleratnih sporazuma.
(Sputnjik)
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