PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Junajted prekida crnu seriju, Palas se budi, iznenađenje u derbiju kola...
REDAKCIJA TIP-a vam predlaže preostale utakmice 12. kola najjače fudbalske lige sveta.
Premijer liga
Subota
16.00 Lids - Koventri |0-2&||1-3 (1.52)
16.00 Mančester junajted - Brentford 1X&2+ (1.65)
18.30 Ipsvič - Aston vila X (3.90)
Nedelja
13.00 Everton - Liverpul X (3.85)
15.05 Brajton - Njukasl X2 (2.55)
15.05 Kristal palas - Hal 1 (1.98)
15.05 Fulam - Bornmut GG (1.65)
15.05 Sanderlend - Totenhem X2&0-4 (1.40)
17.30 Arsenal - Mančester siti X2 (1.75)
Ukupna kvota: 768.61
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