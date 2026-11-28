* Bivši fudbaler Albasetea tipuje parove Segunde

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

MOJ TIP

subota,

LAS PALMAS - ANDORA 1

Albasete - Tenerife GG

Eldense - Đirona X2

Eibar - Burgos 0-2

Valjadolid - Sosoijedad B 3+

nedelja,

GRANADA - SEUTA 1

Majorka - Kasteljon 0-2

Kadiz - Kordoba GG

Almerija - Hihon 1

ponedeljak,

Ovijedo - Selta B GG

Las palmas je počeo da niže pobede angažovanjem novog trenera - četiri od poslednjih pet mečeva završio je trijumfalno. U tom naletu „oduvaće“ i Andoru na svom stadionu.

Stručan rad primetan je i u rezultatima Granade. Trener Pačeta uspeo je da iznenadi favorizovani Las Palmas (1:0), a na gostovanju Sabadelu remizira (1:1). Ovaj iskusni stručnjak pronaći će „pobednički recept“ i protiv Seute.