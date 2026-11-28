MILOŠ STANIMIROVIĆ: PAO desetkovan
Menadžer iz Atine, o parovima najkvalitetnije lige Grčke
MOJ TIP
subota,
Iraklis - Panetolikos 12
VOLOS - ASTERAS 2
Kifisija - Kalamata X2
nedelja,
ATROMITOS - PANATINAIKOS 1X
OFI - Levadijakos 12
Aris - Olimpijakos 2
AEK - PAOK X
Volos je kaznom saveza zakovan za dno tabele, pa duel sa Asterasom nije taj u kome bi domaćin mogao da se trgne i krene u pohod na bodove. Dvojka je fiks.
Pred svojim navijačima Atromitos bi mogao znatno bolje da prođe u okršaju sa favoritom iz Atine. Spisak povređenih igrača u Panatinaikosu od pre nekoliko dana produžio je Santino Andino, pečalber iz Argentine. Po dosadašnjem učinku veoma bitan „šraf“ u timu lidera, bez koga bi napad gostiju mogao da otupi već za vikend.
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