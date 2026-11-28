Menadžer iz Atine, o parovima najkvalitetnije lige Grčke

FOTO: Dimitris Kapantais / AFP / Profimedia

MOJ TIP

subota,

Iraklis - Panetolikos 12

VOLOS - ASTERAS 2

Kifisija - Kalamata X2

nedelja,

ATROMITOS - PANATINAIKOS 1X

OFI - Levadijakos 12

Aris - Olimpijakos 2

AEK - PAOK X

Volos je kaznom saveza zakovan za dno tabele, pa duel sa Asterasom nije taj u kome bi domaćin mogao da se trgne i krene u pohod na bodove. Dvojka je fiks.

Pred svojim navijačima Atromitos bi mogao znatno bolje da prođe u okršaju sa favoritom iz Atine. Spisak povređenih igrača u Panatinaikosu od pre nekoliko dana produžio je Santino Andino, pečalber iz Argentine. Po dosadašnjem učinku veoma bitan „šraf“ u timu lidera, bez koga bi napad gostiju mogao da otupi već za vikend.