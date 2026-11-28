Poznati parovi četvrtfinala NBA Kupa
Poznati su svi parovi četvrtfinala ovogodišnjeg NBA Kupa, u derbiju će se sastati Dalas i San Antonio, dok aktuelni branioci trofeja Njujork Niksi nisu uspeli da se domognu završnice.
U Istočnoj konferenciji sastaće se Detroit i Boston, odnosno Atlanta i Filadelfija, dok će na Zapadu snage odmeriti Dalas i San Antonio i Portland i Memfis.
Raspored četvrtfinala (po srpskom vremenu):
5. decembar, 01.00 Atlanta – Filadelfija, 03.30 Dalas – San Antonio
6. decembar, 01.30: Detroit – Boston, 04.00: Portland – Memfis.
Zatim slede polufinala u kojima će igrati pobednici četvrtfinala iz iste konferencije, a finale je zakazano za 11. decembar u Indijanapolisu.
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