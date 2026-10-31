VLADAN ČUKIĆ: Đer šampionski

* Skaut Ferencvaroša, o parovima najkvalitetnije lige Mađarske

Michal Dubiel/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

MOJ TIP

subota,

Honved – Kišvarda 0-2

Zalaegerseg – MTK 1&3+

ĐER – VAŠAŠ 1

nedelja,

Puškaš – Debrecin X2

FERENCVAROŠ – PAKŠ 1-1

Ujpešt – Njiređhaza 1&0-3

Aktuleni prvak Đer ne bi smeo da zakaže u okršaju sa prosečnim Vašašom. Domaćin neće propustiti priliku da podseti navijače na briljantne partije kojima ih je oduševljavao prošle sezone, a pobeda za vikend bila bi pravi način da to učini.

Posle zapaženih izdanja na međunarodnoj sceni, Ferencvaroš bi morao da se „zapali“ i u duelu sa Pakšom, kako bi smanjio zaostatak od četiri boda za liderom.

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