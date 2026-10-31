VLADAN ČUKIĆ: Đer šampionski
* Skaut Ferencvaroša, o parovima najkvalitetnije lige Mađarske
MOJ TIP
subota,
Honved – Kišvarda 0-2
Zalaegerseg – MTK 1&3+
ĐER – VAŠAŠ 1
nedelja,
Puškaš – Debrecin X2
FERENCVAROŠ – PAKŠ 1-1
Ujpešt – Njiređhaza 1&0-3
Aktuleni prvak Đer ne bi smeo da zakaže u okršaju sa prosečnim Vašašom. Domaćin neće propustiti priliku da podseti navijače na briljantne partije kojima ih je oduševljavao prošle sezone, a pobeda za vikend bila bi pravi način da to učini.
Posle zapaženih izdanja na međunarodnoj sceni, Ferencvaroš bi morao da se „zapali“ i u duelu sa Pakšom, kako bi smanjio zaostatak od četiri boda za liderom.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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