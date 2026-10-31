KOMBINACIJA 2&GG: Domaćin igra vrlo efikasno na svom bunjištu, ali "jorgandžije" su značajno bolji tim

Levante dočekuje Atletiko Madrid u 11. kolu španske Primere, u susretu u kojem gosti imaju priliku da nastave sjajnu seriju i zadrže korak za vodećom Barselonom.

FOTO: Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Tim Dijega Simeonea nalazi se na drugom mestu sa 25 bodova, samo dva manje od lidera, i u Valensiju stiže posle šest uzastopnih prvenstvenih pobeda.

Levante je na 14. poziciji sa deset bodova i još uvek traži kontinuitet dobrih rezultata. Ekipa Luisa Kastra poražena je od Real Sosijedada (1:2) u prethodnom kolu, ali je prethodno pokazala da ume da bude veoma opasna na svom terenu, savladavši Atletik Bilbao sa 3:1.

Posebno je zanimljivo da je na četiri dosadašnja domaća prvenstvena susreta postigla čak 13 golova, ali je istovremeno imala problema da sačuva sopstvenu mrežu.

Atletiko je znatno stabilniji, a odbrana predvođena Janom Oblakom primila je samo osam golova u deset utakmica. Napad predvodi raspoloženi Hulijan Alvarez, dok dodatnu opasnost predstavlja i Aleks Baena. Gosti će, ipak, biti oslabljeni izostankom Kokea i Džonija Kardoza.

Levante ima dovoljno ofanzivnog potencijala da zapreti favoritu, ali Atletiko trenutno deluje kao mnogo zaokruženija ekipa. S obzirom na formu i kvalitet, Madriđani imaju dobru priliku da osvoje nova tri boda.

NAŠ TIP: 2&GG (kvota 2,87)

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