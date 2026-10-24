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Todorov prvi čestitao džudistima Crvene zvezde plasman u finale Lige šampiona

Filip Milošević

24. 10. 2026. u 15:48

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Predsednik Džudo saveza Srbije i potpredsednik Evropske džudo unije Ivan Todorov prvi je čestitao crveno-belima na plasmanu u finale Lige šampiona čiji je domaćin ove sezone Pariz.

Тодоров први честитао џудистима Црвене звезде пласман у финале Лиге шампиона

FOTO: Džudo klub Crvena zvezda

- Džudo klub Crvena zvezda još jednom je potvrdio kvalitet plasmanom u finale Lige šampiona. Očekujemo uzbudljiv meč sa Pari Sen Žermenom i naravno sa velikom verovatnoćom da budemo šampioni Evrope - istakao je Todorov. 

Džudisti Crvene zvezde u sastavu do 57 kg: Marica Perišić, Mina Gačić, do 70 kg: Nuana Silva, Dunja Vukićević, preko 78 kg: Milica Žabić, do 73 kg: Bajsangur Nagajev, Hidajat Hajdarov, Vukašin Sokić, do 90 kg: Nemanja Majdov, Boris Rutović, Mihajlo Simin, preko 90 kg: Zelim Kocojev, Vidak Maljević, Lazar Ždrale pod stručnim vođstvom trenera Ljubiše Majdova, Bojana Došena i  Andrije Đurišića posle prvog kola u kome su bili slobodni savladali su odličnu ekipu ACBB Bulonj sa 4: 3 a zatim izvanredan tim DžK Nica Metropol 4:1. 

U borbi za trofej ćemo gledati iste finaliste kao i u Beogradu 2025. ali sada u ulozi domaćina PSŽ i Džudo klub Crvena zvezda.

 

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