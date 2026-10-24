Fudbal

Rijera pred OFK Beograd: Kvartet Zvezde preskače "romantičare"!

С.С.

24. 10. 2026. u 15:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crveno-beli idu na Staru Karaburmu sa željom da nastave pobednički niz.

Ријера пред ОФК Београд: Квартет Звезде прескаче романтичаре!

FOTO: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Fudbaleri Crvene zvezde posle remija u 2. kolu Lige konferencije, nastavljaju odbranu titule na domaćoj sceni.

Izabranici Alberta Rijere gostuju OFK Beogradu, u meču 13. kola Superlige Srbije.

- Očekujem da će protivnik biti u niskom bloku, jer naš način igre i naša formacija često primoravaju rivale da se tako postave. Zato moramo da budemo oprezni u tranziciji, odnosno prilikom prelaska iz napada u odbranu, kao i kod kontranapada - rekao je trener Rijera uoči duela sa OFK Beogradom.

Španac je upozorio na kvalitete "romantičara":

- Moramo da izbegavamo greške u prvoj i drugoj zoni. To je ekipa koja igra direktnim loptama prema napadaču. Imaju igrača koji povezuje igru sa napadačem i često koriste duge lopte. Oko njih se nalazi nekoliko igrača, uključujući krilne fudbalere i ofanzivnog veznog, odnosno „desetku“. Moramo da budemo koncentrisani i spremni za takvu igru. U modernom fudbalu nema mnogo iznenađenja, jer postoji mnogo informacija o protivnicima. Ipak, mi uvek pokušavamo da iznenadimo rivala. Sutra ćete videti neka iznenađenja sa naše strane - istakao je Rijera.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Rotacija će sigurno biti, ali ne mogu da otkrijem koliko, jer ne želimo da protivniku dajemo informacije, dodao je španski stručnjak.

- Najvažnija je uvek sledeća utakmica. Fudbal se igra danas, a ne juče. Ne možemo da živimo od prošlosti. To stalno ponavljam svojim igračima. Sutra ponovo moraju da pokažu kvalitet koji poseduju. Kao što takođe govorim, fudbal pripada igračima. Oni su ti koji moraju da donesu odluke na terenu, da odigraju poslednji pas, šutiraju i postižu golove. Prenosim im svoje znanje i dajem sve informacije koje su im potrebne na terenu. Međutim, kao i posle prethodne utakmice, ne smemo da žalimo samo za propuštenim prilikama. Za mene je najvažnije to što stvaramo veliki broj šansi i imamo mnogo prilika da pobedimo. U prvenstvu trenutno radimo dobar posao. Uopšteno gledano, zadovoljan sam onim što vidim.

Rijera je otkrio i da mu četvorica fudbalera neće biti na raspolaganju.

- Lukasen je i dalje van stroja, još uvek ne trenira sa ekipom. Više je na terapijama i radi individualno, ali očekujem da će se vratiti za otprilike dve nedelje. Dakle, on je i dalje van tima. Abu Fani će propustiti meč zbog kartona. Jutros smo odlučili da poštedimo i Elšnika, osetio je mali problem sa aduktorom i želimo da ga zaštitimo za ovu utakmicu. Takođe, Gaštarov je jutros došao sa temperaturom, tako da su i njih dvojica van konkurencije za meč - zaključio je Albert Rijera.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta su naučnici našli u olupinama brodova iz II svetskog rata: Decenijama curilo gorivo - šta u potopljenim brodovima ŽIVI
Svet

0 0

Šta su naučnici našli u olupinama brodova iz II svetskog rata: Decenijama curilo gorivo - šta u potopljenim brodovima ŽIVI

NA DNU okeana, u olupinama brodova potopljenih tokom Drugog svetskog rata, naučnici su otkrili nešto neočekivano. Gorivo koje decenijama polako curi iz zarđalih rezervoara postalo je dom zajednicama bakterija koje se hrane upravo tim otrovnim materijama. Ovo otkriće otvara mogućnost razvoja novih metoda za čišćenje istorijskog zagađenja koje preti morskim ekosistemima, piše Sajens Alert.

24. 10. 2026. u 10:56

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZVEZDIN BISER ODUŠEVIO EVROPU! Kostov postigao najlepši gol kola
Fudbal

0 0

ZVEZDIN BISER ODUŠEVIO EVROPU! Kostov postigao najlepši gol kola

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Kopenhagenom (2:2) u drugom kolu ligaške faze Lige konferencije, ali je evropsku noć na stadionu „Rajko Mitić“ obeležio spektakularan pogodak mladog Vasilija Kostova. Talentovani fudbaler crveno-belih dobio je veliko priznanje, pošto je njegov gol zvanično proglašen za najlepši u ovoj takmičarskoj rundi.

24. 10. 2026. u 14:27

Politika
Tenis
Fudbal
Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres

Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres