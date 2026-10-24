UHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG ŠIRENJA LAŽNIH TVRDNJI O IZBORNOJ KRAĐI: Policija reagovala po nalogu tužilaštva

PO NALOGU Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je D. L. (75) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika.

Foto: MUP Srbije

D. L. je, kako se sumnja, na društvenoj mreži "Tik Tok" objavio snimak u kojem je izneo lažne tvrdnje, navodeći, pored ostalog, da će na predstojećim parlamentarnim izborima doći do izborne krađe, usled čega će veliki broj nezadovoljnih građana izaći na ulice, ali da će izostati reakcija vojske i policije koje će se povući pred masom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.