BOJAN ZAJIĆ: Jerv i Mjondalen rešetaju po rivalima
* Trener u Vikingu, analizira parove Norveške 3/1
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nedelja,
Sandviken - Arendal 1X
Bratvajg - Sotra GG&3+
LISEKLOSTER - JERV 2&4+
MJONDALEN - TREF 1&3+
Lisekloster je po objavi bankrota izgubio sve utakmice koje je igrao na svom stadionu. Na meču sa vodećim Jervom teško će izbeći novi debakl, uz mrežu napunjenu do vrha.
Goleadu svojim pristalicama ima priliku da priredi i Mjondalen, koji igra sve bolje. Niz od tri pobede je realno da nastavi u okršaju sa Trefom.
U Derbiju kola Bratvajg i Sotra se neće štedeti, biće dosta uzbuđenja i u ovom okršaju.
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