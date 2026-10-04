MOSKVA I TEHERAN SNAŽE SAVEZ: Medvedev otkrio šta sve Rusija gradi i razvija sa Iranom

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da smatra da je iranska nacija duboko ujedinjena i odlučna u odbrani svoje nezavisnosti, kao i da se saradnja dve zemlje nastavlja u oblasti nuklearne energije, naftne industrije, trgovine i poljoprivrede.

Foto: Tanjug/katerina Shtukina, Sputnik Pool Photo via AP

On je, u intervjuu za iransku Radio-televiziju rekao da je atmosfera u glavnom gradu te zemlje Teheranu, tokom perioda žalosti za pokojnim vođom Islamske revolucije, ajatolahom Alijem Hamneijem, predstavljala snažnu demonstraciju nacionalne kohezije, prenosi televizija Pres.

Medvedev, koji je bio predsednik Rusije od 2008. do 2012. godine, rekao je da je otputovao u Teheran po direktnom nalogu aktuelnog ruskog predsednika Vladimira Putina, kako bi odao počast ajatolahu Hamneiju.

- Predsednik Putin je veoma cenio pokojnog vođu. Lično me je zamolio da učestvujem u ceremonijama. Jasno sam primetio koheziju i solidarnost iranske nacije. Strastveno prisustvo ljudi na ovim ceremonijama ostavilo je dubok utisak na mene - kazao je Medvedev.

On je dodao da je, uprkos teškim ratnim uslovima i kontinuiranim američkim napadima, običan život u Teheranu tekao normalno, što je opisao kao značajno za svakog posmatrača.

Govoreći o bilateralnoj saradnji, Medvedev je rekao da su odnosi između Irana i Rusije na neviđenom nivou i da je obim trgovine između dve zemlje porastao za više od 20 procenata prošle godine, kao i da je nastavio da raste uprkos spoljnim pritiscima.

On je kao primer saradnje izdvojio izgradnju železničke pruge Rašt - Astara, koja povezuje iranski grad Rašt sa pograničnim gradom Astara na granici sa Azerbejdžanom, i koja se gradi u iransko-ruskoj saradnji kao deo Međunarodnog transportnog koridora Sever-Jug.

- Ako se ovaj projekat u potpunosti realizuje, imaće apsolutno prekretnički karakter. Verujem da će to biti jedan od glavnih motora razvoja u regionu u narednim decenijama - istakao je Medvedev.

Pruga omogućava direktnu, neprekidnu železničku vezu od Rusije i Kavkaza, preko Azerbejdžana i Irana, pa sve do luke Bandar Abas u Persijskom zalivu, odakle se ruta nastavlja morskim putem ka Indiji i smatra se bržom i jeftinijom alternativi Sueckom kanalu.

Medvedev je, govoreći o saradnji dve zemlje u nuklearnoj oblasti, kazao da se saradnja proteže i van nuklearne elektrane Bušer, koju su izgradili ruski stručnjaci i čiji prvi blok radi punim kapacitetom.

Dodao je da se nastavljaju razgovori o izgradnji dodatne velike elektrane, kao i malih modularnih reaktora, dok se Blokovi 2 i 3 u Bušeru i dalje grade uz učešće Rosatoma.

Medvedev je ukazao na značajnu saradnju u naftnoj industriji, i dodao je da investicije ruskih kompanija trenutno čine oko sedam procenata ukupne proizvodnje nafte u Iranu.

Prema njegovim rečima, trgovina poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima se takođe proširila, uključujući povećane isporuke ruske pšenice.

Naglasio je da Moskva smatra partnerstvo strateškim i trajnim.

- Nikada nećemo žrtvovati naše odnose sa Islamskom Republikom Iran, bez obzira šta ko traži od nas - rekao je Medvedev.

Iran i Rusija su u januaru 2025. godine potpisale Sveobuhvatni strateški partnerski sporazum, za koji je saopšteno da predstavlja okvir za dugoročnu saradnju u oblasti energetike, transporta, trgovine i naprednih tehnologija.

(Tanjug)

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