Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

04. 10. 2026. u 07:49

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Andy Buenning / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedelja

16.00 Trig/Lade - Junkeren |2+ (1.90)

16.00 Orebro Sir. - Haninge |2+ (1.90)

Kvota: 3.61

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