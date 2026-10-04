VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO: Idite vi gde hoćete, a ja hoću da ih mi pobedimo na izborima! (VIDEO)

NSOILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da svoje političke protivnike želi da pobedi na izborima olovkom i pozvao građane da radom i zaokruživanjem broja 1 donesu pobedu toj listi, jer, kako je istakao, narod se pita

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On je objavio snimak dela sinoćnjeg govora u Beogradskoj areni putem zvaničnog Instagram naloga:

"Ali ja ne mogu samo da okrećem pedale i da dižem bicikl u vazduh. Ja moram da vam kažem šta je to što ćemo da uradimo u Srbiji, šta je naš glavni program, šta je ono za šta se zalažemo.

Svakoga dana oni govore: "Idemo na ulicu ovde ili onde." Pa idite vi gde hoćete, a ja hoću da ih mi pobedimo na izborima. Da ih pobedimo olovkom, zaokruživanjem na papiru, rednog broja 1.

Da tako pobedimo. I tu pobedu nam niko neće oteti, i nikome nećemo dozvoliti da nam pobedu otme", rekao je Vučić.

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